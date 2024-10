Venezia, Andersen: "Contro di noi il Milan è stato impressionante, Pulisic è un attaccante formidabile"

Il Corriere del Veneto riporta alcune dichiarazioni di Magnus Kofod Andersen, centrocampista danese in forza al Venezia che è stato anche autore del primo gol dei lagunari in questo campionato di Serie A: "Quando ho visto il pallone entrare, mi è sembrato di vivere un sogno. Solo chi mi è stato vicino sa quanto ho lavorato per arrivare in Serie A".

Prosegue quindi Andersen: "In estate ci sono stati alcuni rumors ma niente di concreto. E io ho sempre sperato di rimanere, oltretutto. Lavoro ogni giorno per rispondere alla chiamata dell'allenatore (Di Francesco, ndr), c'è tanta concorrenza ma io non mollo tanto facilmente".

Andersen spiega poi chi l'abbia impressionato tra gli avversari visti in azione in Serie A: "Pulisic è un attaccante formidabile. Contro di noi il Milan è stato impressionante e si capisce perché, con giocatori così". Conclusione sulla ripresa contro l'Atalanta: "Quando in forma possono battere avversari di primo livello. Ma siamo davanti al nostro pubblico e siamo convinti di potercela fare. L'inizio è stato difficile, non ci arrendiamo però: ne usciremo con le nostre forze".