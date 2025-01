Venezia e Verona si annullano nel derby veneto: 1-1 che non fa contento nessuno

Il primo degli ultimi due posticipi del 22° turno di Serie A era un derby veneto. Al Penzo si è giocata alle 18.30 la gara tra Venezia ed Hellas Verona, partita importantissima per le zone calde e in ottica retrocessione. La sfida termina 1-1, con un gol per tempo: vantaggio dei padroni di casa questa sera con Alessio Zerbin e pareggio a un quarto d'ora dalla fine degli Scaligeri con Jackson Tchatchoua.

Un pareggio che non fa felice, alla fine dei 90 minuti, nessuno: il Venezia sale a 16 punti e vede il terzultimo posto a quattro punti di distanza. Un poco meglio l'Hellas che conquista il 20esimo punto del suo campionato e lo mette in pari con Parma e Lecce.