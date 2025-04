Venezia-Milan: il bilancio dell'arbitro Manganiello con i rossoneri

Il Milan, dopo la grande vittoria nella semifinale di Coppa Italia contro l'Inter, torna a giocare in campionato in occasione del 34° turno di Serie A Enilive, in casa del Venezia che è a caccia di punti fondamentali per la salvezza. Da parte loro i rossoneri sono praticamente tagliati fuori anche dalla corsa all'Europa League e questo finale di stagione in campionato sembra più propedeutico alla preparazione ottimale della finale di Coppa contro il Bologna. L'AIA per la sfida del Penzo, in programma domenica alle 12.30, ha designato il signor Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo.

Sarà l'incrocio numero 10 con il Milan per il direttore di gara. Il bilancio è comunque positivo per il Diavolo che hanno conquistato cinque vittorie, due pareggi e due sconfitta. Gli ultimi due precedenti sono stati pochissimo tempo fa. Il primo nella gara di fine febbraio contro la Lazio, in cui i biancocelesti hanno vinto all'ultimo secondo 2-1 a San Siro con un calcio di rigore; quello ancora prima nella partita che si è disputata a Como a metà gennaio con i rossoneri che hanno vinto in rimonta grazie alle reti di Theo Hernandez e Rafael Leao.