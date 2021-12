Venezia, Zanetti: "Caldara? Preferirei non perderlo, ma è di proprietà del Milan"

(ANSA) - ROMA, 13 DIC - "Con la Juve siamo stati bravi a restare in partita dopo essere andati sotto, poi è stata una bella partita a viso aperto. Certo non è la miglior Juve di questi ultimi anni ma ha le carte in regola per rimontare". Ai microfoni di Radio anch'io sport Paolo Zanetti, tecnico del Venezia, il più giovane della Serie A, torna sul pari con i bianconeri e fa un pronostico per lo scudetto: "Onestamente credo che l'Inter stia dimostrando qualcosa in più, con loro abbiamo fatto una prestazione straordinaria e non è bastato. E' la squadra più forte". Caldara? "Ha avuto due anni di stop, siamo andati a casa sua per convincerlo a ripartire. E' un giocatore forte - conclude Zanetti - sta tornando quello di prima. Certo preferirei non perderlo ma è di proprietà del Milan" (ANSA).