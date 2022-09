Ventisette anni fa il primo gol di Roberto Baggio con la maglia del Milan

MilanNews.it

Sono passati ventisette anni dal primo gol di Roberto Baggio con la maglia del Milan. Il divin codino ha giocato in rossonero solamente per due stagioni, dal 1995 al 1997, segnando 19 gol in 67 partite ma soprattutto fornendo 25 assist (dati tansfermakt). La prima rete arrivò il 10 settembre 1995, il Milan giocava in casa contro l'Udinese nel match valevole per la seconda giornata di campionato. Baggio segnò il gol vittoria all'85° che permise al Diavolo di superare i friulani per 2-1.