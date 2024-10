Ventura: "Al Milan c'è grande confusione. Contro il Napoli mancheranno due giocatori importanti"

Giampiero Ventura, allenatore, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: "Milan-Napoli? Sulla carta è una partita a favore del Napoli. Nel Milan mancano due giocatori importanti, c'è una grande confusione. Il Napoli ha ancora grandi margini di miglioramento soprattutto in fase offensiva. Kvaratskhelia non è ancora quello dello scudetto per una questione di posizione. La partita pende dalla parte del Napoli che è una squadra compatta ed il gruppo si mette a disposizione dell'allenatore.

Sarà più difficile la gara con l'Atalanta per il Napoli, il Milan non dà garanzie ed il campionato fatto fino ad oggi lo conferma. Il goal fatto da McTominay col Como e lui in quella circostanza faceva la punta, ma è una cosa che si vede ogni tanto nel corso di una partita. Il passaggio alla difesa a 4 è stato epocale, era dal primo anno di Juve che non adottava con la difesa a 4".