Ventura su Pioli: "Ha fatto un miracolo a portare il Milan a lottare per lo scudetto"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Gian Piero Ventura, ex ct azzurro, ha parlato così dei punti di forza di Milan, Napoli e Inter ai microfoni della Gazzetta dello Sport: "Per il Milan il lavoro di Pioli. Ha fatto un miracolo a portarlo a lottare per lo scudetto, ha una rosa inferiore a Napoli e Inter. Per merito di Spalletti, il Napoli mai come quest’anno ha avuto la possibilità di giocarsi lo scudetto. Per me è ancora in corsa: se perde le prossime due si allontana, ma se le vince tutte farà suo il tricolore: le Milanesi non le vinceranno tutte. La corsa è aperta. L’Inter ha la rosa più forte e il vantaggio di essere campione d’Italia. Questo aggiunge mentalità vincente a un calcio ben definito, nel quale Conte ha dato un contributo. L’Inter ha buttato via una marea di punti ma è molto forte".