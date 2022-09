Verdi: "Ho scelto il 7 per il mio idolo, Shevchenko, che ammiravo quando andavo a vedere il Milan allo stadio"

MilanNews.it

Simone Verdi, ex attaccante del Milan, si è così espresso ai canali ufficiali del Verona sul numero 7: "Ha un valore particolare, nonostante i miei numeri preferiti siano il 9, il 10 e poi il 7. Al 9 sono legato per le cose di Bologna, è stato il primo numero con cui ho fatto bene. Il 10 rispecchia le mie caratteristiche, mentre il 7 lo indossava un mio idolo, Shevchenko, che ammiravo quando andavo a vedere il Milan allo stadio. Ci sono legato specie per questo".