Veretout, il suo futuro sarà lontano dalla Roma. Su di lui anche Milan e Inter

Jordan Veretout potrebbe essere nei guai a causa della moglie che, da positiva al Covid, ha festeggiato il proprio compleanno con tanto di preparativi riportati sui social e festa pubblicizzata davanti a centinaia di migliaia di followers. È lui infatti l'indiziato numero uno a proposito del caso di positività riscontrato all'interno del gruppo squadra della Roma. Veretout non sta vivendo un momento positivo, la sensazione è che lascerà la Capitale a fine stagione con Milan e Inter interessate al suo cartellino. Intanto chi lo ha lasciato definitivamente è il ex agente Giuffredi che ieri ha spiegato di non avere più rapporti col francese perché "chi è con me deve essere impeccabile nei comportamenti". A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.