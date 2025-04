Vernazza: "Il fatto che questo Milan non sia stato all’altezza di se stesso chiama in causa i giocatori, sarebbe semplicistico addossare tutto ai due tecnici e alla società"

Sebastiano Vernazza, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul presente e sul futuro prossimo del Milan: "Al di là dell’esito della finale di Coppa Italia, che porterà con sé o meno l’ingresso in Europa League, il Milan non dovrà essere rivoluzionato, avrà bisogno di due-tre ritocchi mirati e concordati con il nuovo allenatore. Il fatto che questo Milan non sia stato all’altezza di se stesso chiama in causa i giocatori, sarebbe semplicistico addossare tutto ai due tecnici e alla società. Qualcosa non ha funzionato in spogliatoio, forse ci sono stati degli scollamenti. La stagione era iniziata con l’ammutinamento di Hernandez e Leao a Roma contro la Lazio e con la commedia dei rigori sbagliati a Firenze".

IL CASTING PER IL DIRETTORE SPORTIVO

Il casting per trovare il nuovo direttore sportivo del Milan si è ormai trasformata in una vera e propria telenovela. E la sensazione è che per la parola fine di questa ricerca bisognerà aspettare ancora un po': Giorgio Furlani sta portando avanti una serie di colloqui, ma la decisione finale non sembra essere imminente. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che spiega che l'amministratore delegato milanista vuole ponderare bene la scelta e individuare la persona giusta perchè stiamo parlando di un ruolo di fondamentale importanza. Furlani ha già avuto diversi contatti con Igli Tare, che è libero e potrebbe quindi iniziare a lavorare fin da subito per il Diavolo, ma la fumata bianca per l'arrivo dell'albanese non sembra essere così vicina. Anzi, più il tempo passa e più diminuiscono le chance dell'ex Lazio di essere scelto (se fosse lui il preferito lo avrebbero già preso). In corsa restano anche altri candidati, che sono però al momento sotto contratto con altri club, vale a dire Tony D'Amico dell'Atalanta, Giovanni Manna del Napoli e Giovanni Sartori del Bologna.