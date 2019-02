Vernazza: "Marotta e Gazidis, a Milano la fine dei patriarcati"

Il giornalista de La Gazzetta dello Sport, Sebastiano Vernazza, ha parlato del Milan e dell'Inter dalle colonne della rosea: "C’è qualcosa di nuovo sotto il cielo di Milano. La classifica si muove, Inter e Milan occupano il terzo e il quarto posto, e se il campionato finisse oggi entrerebbero tutte e due in Champions League. La novità però non è nei risultati. L’elemento nuovo è la gestione. Inter e Milan si sono lasciati alle spalle il Novecento, Moratti e Berlusconi non governano più. Le proprietà sono straniere e l’amministrazione dei club è delegata a manager. Nell’Inter cinese è cominciata l’era di Beppe Marotta, nel Milan americano si è insediato Ivan Gazidis. Comandano loro, gli amministratori delegati. La cronaca fa sì che si parli molto di Marotta, da giorni sulla linea del fuoco del caso Wanda, e poco di Gazidis, ma, osservata da fuori, la leadership silenziosa del «comandante» milanista sembra lo stesso incisiva. Gazidis non parla in pubblico, si vede giusto a Milanello e negli stadi, però il Milan è tornato un club strutturato, con chiare linee di comando e senza tormenti finanziari".