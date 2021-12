Verona, Barak piace a molti ma per ora non è arrivata nessuna offerta reale

Antonin Barak resterà al Verona fino al termine della stagione. Dunque il centrocampista ceco non lascerà il club veneto a gennaio, nonostante sia finito nel mirino di due top club italiani come Milan e Atalanta e di una squadra inglese (il West Ham). A riferirlo è il Corriere di Verona che aggiunge che al momento non sono arrivate offerte concrete e reali per Barak sul tavolo dei dirigenti dell'Hellas.