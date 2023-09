Verona, la probabile formazione anti Milan

vedi letture

A San Siro senza timore: Dopo il pareggio dell'ultimo turno con il Bologna, l'Hellas Verona di Marco Baroni va a San Siro nel primo match del sabato per affrontare un Milan reduce dal pesante k.o. nel derby e con le scorie di Champions da smaltire. Con Doig che resterà fuori per un mese quasi obbligato l'impiego di Lazovic dal 1' sulla corsia di sinistra. Per il resto dovrebbe grosso modo essere confermato l'undici dell'ultimo turno con Magnani, Hien e Dawidowicz davanti a Montipò, Duda e Hongla in mezzo con Terracciano a insidiare Faraoni per l'out di destra. Folorunsho e Ngonge sulla tre quarti a supporto di Bonazzoli.