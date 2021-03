Verona-Milan, Piatek su rigore decise la sfida della passata stagione

L’ultima volta che il Milan è andato a giocare a Verona in casa dell’Hellas era il 15 settembre 2019. I rossoneri allenati da Marco Giampaolo, vinsero a fatica per 0-1 grazie al rigore trasformato al minuto 68 da Krzysztof Piatek. Il Verona allenato da Ivan Juric giocà per oltre un’ora in 10 dato che al minuto 21 venne espulso Mariusz Stepinski. Nonostante ciò il Verona non sfigurò e perse la partita solo per il gol segnato su rigore dall’ex attaccante polacco del Milan.