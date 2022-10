Verona-Milan: Pioli verso la conferma dell'undici anti-Chelsea

MilanNews.it

Contro il Verona, nella sfida valida per la decima giornata del campionato di Serie A, Stefano Pioli dovrebbe confermare lo stesso undici sceso in campo contro il Chelsea: Tatarusanu in porta, Kalulu, Gabbia, Dest e Theo Hernandez in difesa, Tonali-Bennacer in mezzo con Giroud di punta supportato a sinistra da Leao, a destra da Brahim Diaz e da Krunic al centro; ballottaggi tra Krunic e Messias e tra Giroud e Rebic, con i primi favoriti.