© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Verona-Milan di domenica sera si può leggere anche come Tudor contro Pioli. I due tecnici questo fine settimana si ritroveranno di fronte per la seconda volta in carriera. L’unico precedente infatti è quello dell’andata, in cui i rossoneri vinsero 3-2 in rimonta con l’autorete di Gunter che risultò fatale ai gialloblù.