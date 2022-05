Verona, Simeone: "Scudetto? Lo merita il Milan, ha un un’energia che l’Inter non ha"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Giovanni Simeone, attaccante del Verona, ha parlato così alla Gazzetta dello Sport della lotta scudetto: "Non è ancora finita ma penso di sì. Mi hanno impressionato sia l’Inter che il Milan. A dirla tutta, dentro il campo ho sofferto molto di più contro l’Inter, è dura giocarci contro. Ma il Milan merita perché, a parte la qualità del suo calcio, ha un’altra cosa, non so bene come spiegarla, diciamo un’energia diversa, che l’Inter non ha".