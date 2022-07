Verratti: "Sono italiano ma un giorno chiederò la cittadinanza francese"

MilanNews.it

© foto di Panoramic/Insidefoto/Image Sport

Marco Verratti, pilastro del PSG da ormai 10 anni, ha parlato del suo rapporto con la Francia ai microfoni di Sportweek. Verratti ha detto: “Sono arrivato da un paesello abruzzese come Manoppello (poco più di 6 mila abitanti in provincia di Pescara) a una grande capitale come Parigi, dove sei immerso in tante culture, in un’età in cui si forgia il carattere, la personalità. Parigi è una città fantastica e questo Paese mi ha dato molto. Anche per questo mi sento molto francese, pur restando italiano. Un giorno chiederò la nazionalità, visto che anche i miei figli sono nati qua”.