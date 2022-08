Verso Atalanta-Milan, Giroud può tornare dal primo minuto

MilanNews.it

Secondo quanto riporta oggi il Corriere dello Sport, l'attaccante del Milan Olivier Giroud ha in mente di tornare in campo dal primo minuto nella prossima sfida a Bergamo contro l'Atalanta. Il bomber francese si è accomodato in panchina contro l'Udinese, subentrando a partita in corso, dopo aver avuto qualche fastidio fisico nei giorni precedenti al match. Per Pioli non saraà facile togliere questo Rebic dall'undici titolare ma sicuramente il tecnico rossonero preferisce avere la possibilità di scelta, come ha sempre detto.