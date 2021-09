Verso Atalanta-Milan, il bilancio di Di Bello con i rossoneri è positivo: i dati

Marco Di Bello è stato scelto come arbitro del match di domenica sera fra Atalanta e Milan. In carriera il fischietto pugliese, ha incrociato i rossoneri 10 volte, ed il bilancio sorride alla squadra di Stefano Pioli. Con Di Bello arbitro infatti, il Milan ha vinto 7 volte, pareggiato una volta e perso 2 volte. Di Bello nella sua carriera ha fischiato anche 2 calci di rigore in favore del Milan nelle 10 partite in cui gli ha arbitrati.

