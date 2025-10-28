Verso Atalanta-Milan: nelle ultime 12 sfide a Bergamo solo una volta a testa le due squadre non sono andate a segno
In vista di Atalanta-Milan di questa sera a Bergamo, il sito della Lega Calcio Serie A ha pubblicato queste statistiche: "A Bergamo sono 73 i precedenti ufficiali tra le due squadre, con bilancio di 18 successi dell’Atalanta (l’ultimo per 2-1 nello scorso campionato), 25 pareggi (l’ultimo per 1-1 nella Serie A 2022/23) e 30 vittorie del Milan (l’ultima per 2-3 nella Serie A 2021/22).
Nelle ultime 12 sfide a Bergamo, solo una volta a testa le due squadre non sono andate a segno: l’Atalanta il 23 maggio 2021 (sconfitta per 0-2), il Milan il 22 dicembre 2019 (sconfitta per 5-0). Nelle altre 11 partite i gol nerazzurri sono stati in totale 21, quelli rossoneri 19".
