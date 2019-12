In vista della delicata trasferta di Bologna, mister Pioli studia la miglior formazione da opporre alla squadra di Mihajlovic. Uno dei ballottaggi, come riporta Tuttosport, riguarda Kessié e Krunic, con il bosniaco in vantaggio sul collega ivoriano. Al momento, dunque, l’ex Empoli sembra avere maggiori possibilità di partire dal primo minuto.