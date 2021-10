Verso Bologna-Milan, ecco il bilancio degli ultimi 20 confronti in Serie A fra le due squadre

Dal dicembre 2010 ad oggi, Bologna e Milan si sono affrontate per 20 volte, tutte in Serie A e nessuna in Coppa Italia. Il bilancio di questi 20 incontri vede il Milan nettamente avanti, con 15 vittorie, 4 pareggi e una sola sconfitta (il 6 gennaio 2016 per 0-1 con gol di Emanuele Giaccherini). Anche nei gol fatti i rossoneri sono nettamente avanti: 39 contro i 16 del Bologna. Stefano Pioli e la sua squadra sperano di proseguire questa striscia positiva e mettere altro fieno in cascina per i momenti bui che sicuramente arriveranno.