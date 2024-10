Verso Bologna-Milan: Leao dovrebbe partire dalla panchina, Okafor dal 1'

In attesa di sapere dove si giocherà Bologna-Milan, in casa rossonera si continua a lavorare per arrivare pronti a questa partita. E in merito alla possibili scelte di formazione di Paulo Fonseca, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport riferisce che Rafael Leao sembra destinato ad iniziare la sfida dalla panchina, con Noah Okafor titolare sulla fascia sinistra (come contro l'Udinese).

Per la gara contro gli emiliani, il tecnico portoghese recupera Davide Calabria che ieri è tornato ad allenarsi in gruppo ed è quindi recuperato per domani (comincerà anche lui dalla panchina). Francesco Camarda sarà ancora aggregato alla prima squadra visto che non saranno ancora a disposizione di Fonseca nè Luka Jovic (sovraccarico alla zona pubica), nè Tammy Abraham (la spalla fa ancora male).