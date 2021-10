Verso Bologna-Milan, possibilità per Ibra dal primo minuto: il suo bilancio contro i rossoblu

Zlatan Ibrahimovic scalpita per il ritorno dal primo minuto. L'attaccante svedese questa sera, nel match in programma in casa del Bologna, dovrebbe partire titolare per la prima volta in stagione. Nel corso della sua carriera, Ibra ha giocato nove incontro contro i rossoblu segnando anche sei reti. L'ultima marcatura risale all'agosto 2020 quando, in occasione della prima giornata di Serie A, il centravanti piegò i felsinei con una doppietta a San Siro.