Verso Bologna-Milan: Pulisic potrebbe riposare in vista del Napoli

Archiviata la pratica Club Brugge, il Milan ha iniziato subito a preparare la sfida in programma sabato pomeriggio al Dall'Ara contro il Bologna di Vincenzo Italiano, allenatore che storicamente la formazione rossonera soffre sempre.

Considerato il fatto che rispetto alle rivali la formazione di Paulo Fonseca è un pochino indietro in campionato, quella contro i rossoblù sarà una partita importantissima in ottica corsa al tricolore. Per questo motivo l'allenatore portoghese ha intenzione di puntare sui suoi giocatori più in forma, anche se sarebbe stuzzicato dall'idea di cambiare un po', di fare turnover, anche perché martedì a San Siro arriverà il Napoli capolista, big match che il Diavolo non vorrà sbagliare.

A fronte di questo, stando a quanto riportato questa mattina da Il Corriere dello Sport, Fonseca potrebbe pensare di far rifiatare Christian Pulisic, preservandolo proprio per i partenopei, visto che fino a questo momento l'americano le ha giocate praticamente tutte.