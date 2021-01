Verso Bologna-Milan: rossoneri imbattuti in Serie A al Dall'Ara dal 2002

Sabato alle 15 il Milan sarà impegnato in casa del Bologna nel match valido per la prima giornata di ritorno di Serie A: in campionato, i rossoneri non perdono al Dall'Ara dal 10 marzo 2002, quando i rossoblu trionfarono 2-0 grazie alle reti di Fresi e Cruz. Da quel giorno, le due squadre si sono affrontate 14 volte con un bilancio di dieci successi milanisti e quattro pareggi.