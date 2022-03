Verso Cagliari-Milan, ecco il bilancio degli ultimi 10 incontri giocati dai rossoneri in trasferta

MilanNews.it

Dopodomani il Milan di Stefano Pioli, sono attesi dalla trasferta di Cagliari contro la squadra allenata da Walter Mazzarri. Snodo cruciale della stagione rossonera, gli ultimi precedenti giocati in Sardegna dal Diavolo sono piuttosto positivi. Negli ultimi 10 incontro a Cagliari, il Milan ha vinto 6 volte, pareggiato 3 volte e perso in una sola occasione. L’ultima sconfitta in terra sarda è arrivata il 28 maggio 2017, nell’ultima giornata di quel campionato.