Verso Chelsea-Milan, dirige l'olandese Makkelie: un solo precedente con i rossoneri

© foto di Getty/Uefa/Image Sport

Sarà Danny Makkelie l'arbitro di Chelsea-Milan, gara valida per la terza giornata del girone E di Champions League in programma mercoledì prossimo a Stamford Bridge. Il fischietto olandese dirigerà i rossoneri per la seconda volta in carriera: l'unico precedente risale alla stagione scorsa, quando Makkelie diresse la gara giocata a San Siro fra Milan e Liverpool terminata 1-2.