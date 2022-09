Verso Empoli-Milan, Tonali da valutare: pronti Krunic o Pobega

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Manca ancora più di una settimana all'ottava giornata di campionato, quando il Milan farà visita all'Empoli al Castellani. I molti acciacchi fisici in casa Milan fanno però già riflettere Pioli sulle contromisure da adottare in caso di assenze importanti. Una potrebbe essere quella di Sandro Tonali che, con ogni probabilità, lascerà il ritiro della Nazionale e verrà valutato fisicamente dallo staff medico rossonero. Se non dovesse farcela con l'Empoli ci sono già pronte due soluzioni: Rade Krunic, già impiegato al posto dell'8 alla prima giornata di campionato contro l'Udinese; Tommaso Pobega, che sta crescendo con convinzione gara dopo gara.