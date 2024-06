Verso Euro2024: oggi Spalletti comunicherà la lista dei 26 convocati dell'Italia

Ecco la conferenza stampa a Coverciano di Luciano Spalletti. Dopo il test contro l'Under 20 vinto 3-1, il commissario tecnico dell'Italia commenterà il momento degli azzurri. Domani il CT annuncerà la definitiva lista dei 26.

Ha inizio la conferenza stampa: "In alcuni tratti è stato un buon allenamento, dall'altro parte hanno fatto le cose fatte bene e ci hanno creato anche qualche problema. La partita è stata fatta in maniera corretta per ricevere le informazioni che si volevano e per equiparare il lavoro con chi avevo scelto ieri. Ora andranno a casa per un giorno e mezzo di recupero con gli stessi carichi di lavoro. C'è stata qualche complicazione con Meret, un muscolo un po' affaticato".

Sei preoccupato per Barella? Può non esserci con l'Albania? Chi si gioca questi tre posti da tagliare?

"Io mi fido molto dei miei medici e loro mi hanno detto che è quasi certo ce la faccia a recuperare, siamo molto fiduciosi per quella gara lì. Poi però bisogna vedere lo sviluppo perché c'è da ricominciare a correre e c'è da fare un po' di cose. Le liste le danno tutti il 7, perché me le volete far dare il 5? Se poi succede qualcosa bisogna che torni indietro con le valutazioni. Ho deciso, ma ci sono ancora 2-3 cose da sistemare. Per esempio Meret nel riscaldamento s'è fermato: lì per lì è una cosa, domani la sensazione può cambiare. Ha sentito contrarre un po' il muscolo, ma va un po' valutato. Domani si sa meglio l'entità dell'infortunio".

TMW - Fagioli e Ricci sono in ballottaggio? Come giudica la prestazione dei due?

"A me piacciono tutti e due perché poi decido di portarli e poi il ballottaggio può andare anche più in là, bisogna valutare fino in fondo le cose. E' stata una buona partita, Scamacca è entrato dentro bene. Oggi a quell'ora faceva caldo così da permettere ai ragazzi di rientrare a casa con le famiglie per l'ora di cena, sono tutte piccolezze che fanno squadra e gruppo. Stamattina poi abbiamo rivisto la gara di ieri e siamo convinti che molte cose le hanno fatte bene, come fase di non possesso l'abbiamo fatta molto bene e spesso siamo andati a fare queste corse di venti metri. Qualche riaggressione la puoi fare, ma se sono tante diventa più difficile. Certo, sugli spigoli e sulla trequarti possiamo fare meglio, gli scambi nell'angusto vanno fatti meglio ma abbiamo la qualità per farlo. A inizio ripresa abbiamo fatto molto bene: ci sono cose positive e altre da rivedere. Però non dimentichiamo che la Turchia ha tanti giocatori forti che giocano in squadre di primo livello".