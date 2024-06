Verso Euro2024: Rafael Leao il calciatore più prezioso del Girone F

Il conto alla rovescia per l'inizio di EURO2024 è ufficialmente cominciato, anche perché il fischio d'inizio del match inaugurale è praticamente imminente. Per questo motivo la versione italiana del noto portale tedesco di statistiche Transfermarkt ha reso noto quelli che sono i calciatori più preziosi girone per girone.

Soffermandoci su quello del Portogallo, possiamo notare che con 90 milioni di valutazione attuale, il numero 10 del Milan Rafael Leao è il calciatore più prezioso del Girone F, che vede praticamente i lusitani dominare questa classifica. L'unico "intruso" è il georgiano del Napoli Kvicha Kvaratskhelia, il secondo più prezioso del girone con una valutazione attuale di mercato di 80 milioni di euro.

Dei 9 portoghesi presenti in questa top10, 8 provengono dalla Premier League, che negli ultimi anni è diventata una vera e propria colonia lusitana in Inghilterra grazie al Wolverhampton, che in quest'edizione degli Europei sarà rappresentato da Pedro Neto, ex conoscenza fra le altre cose della Serie A considerata la sua esperienza alla Lazio.

Girone F, la top10 dei calciatori più preziosi:

1.⁠ ⁠Rafael Leao (Milan-Portogallo): 90MLN. €

2.⁠ ⁠⁠Kvicha Kvaratskhelia (Napoli-Georgia): 80MLN. €

3.⁠ ⁠⁠Rúben Dias (Manchester City-Portogallo): 80MLN. €

4.⁠ ⁠⁠Bruno Fernandes (Manchester United-Portogallo): 70MLN. €

5.⁠ ⁠⁠Bernardo Silva (Manchester City-Portogallo): 70MLN. €

6.⁠ ⁠⁠Nuno Mendes (PSG-Portogallo): 55MLN. €

7.⁠ ⁠⁠João Neves (Benfica-Portogallo): 55MLN. €

8.⁠ ⁠⁠João Palhinha (Fulham-Portogallo): 55MLN. €

9.⁠ ⁠⁠Pedro Neto (Wolverhampton-Portogallo): 55MLN. €

10.⁠ ⁠⁠Diogo Jota (Liverpool-Portogallo): 50MLN. €