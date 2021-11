Verso Fiorentina-Milan, l'ex Bonaventura: per lui 184 presenze e 35 gol in rossonero

Sabato alle ore 20.45 ci sarà Fiorentina-Milan. Questo match è l’occasione per i rossoneri di incrociare le strade con un ex sempre molto amato, Giacomo Bonaventura. Il centrocampista anche ex dell’Atalanta, dopo aver militato per 6 stagioni con il Diavolo, dall’anno scorso gioca a Firenze. Con il Milan, Bonaventura ha collezionato 184 presenze totali, segnando 35 gol. Nella sua esperienza a Milano, ‘Jack’ ha vinto la Supercoppa Italiana del 2016 in finale contro la Juventus.