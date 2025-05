Verso Genoa-Milan, domenica la conferenza stampa di Conceiçao

Ci avviciniamo a Genoa-Milan, quartultima partita di Serie A per questa stagione. Mister Sergio Conceiçao, rinfrancato come tutta la squadra dopo la vittoria di Venezia, parlerà in conferenza stampa da Milanello domenica 4 maggio alle ore 13:30. Potrete seguire le dichiarazioni del tecnico rossonero con il live testuale di MilanNews.it e in diretta video sui canali ufficiali del club.

DOVE VEDERE GENOA-MILAN

Data: lunedì 5 maggio 2025

Ora: 20.45

Stadio: Luigi Ferraris di Genova

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN

Web: MilanNews.it