Verso i quarti delle coppe europee, La Stampa titola: "Italia in vetrina"

© foto di José María Díaz Acosta

In vista dei quarti di Champions League, di Europa League e di Conference League, nei quali saranno impegnate diverse squadre italiane, l'edizione odierna de La Stampa titola così: "Italia in vetrina". Si inizia stasera con l'Inter che giocherà in casa del Benfica, mentre domani sera a San Siro andrà in scena il derby italiano tra Milan e Napoli. Giovedì toccherà invece a Juventus, Roma e Fiorentina.