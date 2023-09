Verso il derby, Cruz: "L'Inter dimostrerà ancora una volta che ha qualcosa in più"

Julio Ricardo Cruz, ex attaccante dell'Inter e padre di Juan Manuel nuovo giocatore del Verona, è intervenuto alla Gazzetta dello Sport e tra le altre cose ha parlato anche del derby tra Inter e Milan in programma sabato, tra sei giorni. Le sue parole: "Il Milan ha costruito una bella squadra ma credo che l’Inter abbia sempre qualcosina in più. Per esempio quella finale di Champions League persa. E persa tutt’altro che male. [...] Derby? Il fatto di essere andato bene negli ultimi tempi porterà l’Inter a dimostrare una volta ancora che ha qualcosa di più"