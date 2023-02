Verso il derby: gli Inzaghi-Pioli sono in equilibrio perfetto

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Gli Inzaghi-Pioli di campionato sono in perfetto equilibrio: 2 successi per parte, 1 segno X, 6 gol marcati dalle squadre del piacentino, 6 reti segnate dalle formazioni del parmense. Un pareggio figlio dei vari Lazio-Fiorentina, Lazio-Milan e, dall’anno scorso, Inter-Milan.

E l’ago della bilancia non si discosta molto dal centro se a questi numeri ci aggiungiamo quelli prodotti dai 7 Pioli-Inzaghi di Serie A.

Le statistiche complessive, infatti, raccontano di 4 successi per il nerazzurro, 5 per il rossonero, 3 match chiusi in parità, 21-18 in favore del milanista il computo delle segnature.

Simone Inzaghi è in svantaggio anche negli scontri diretti col Diavolo in campionato. Fra l’altro da quando gioca la stracittadina di Milano non ha mai vinto in Serie A: 1 pareggio e 2 sconfitte.

Però nell’ultima Supercoppa Italiana s’è riscattato… con gli interessi.

Anche Pioli è in svantaggio nei faccia a faccia col Biscione nel massimo campionato.

A differenza del collega, però, il derby di Milano strizza l’occhio all’ex. Su 8 impegni ha raccolto 3 vittorie, 3 pareggi, 2 soli KO. A quelli da milanista abbiamo aggiunto i due da interista preparati nel corso della stagione 2016-2017 e terminati entrambi con il punteggio di 2-2.

TUTTI I PRECEDENTI FRA INZAGHI E PIOLI IN CAMPIONATO

4 vittorie Inzaghi

3 pareggi

5 vittorie Pioli

18 gol fatti dalla squadra di Inzaghi

21 gol fatti dalla squadra di Pioli

TUTTI I PRECEDENTI FRA INZAGHI E IL MILAN IN CAMPIONATO

3 vittorie Inzaghi

3 pareggi

7 vittorie Milan

18 gol fatti dalle squadre di Inzaghi

21 gol fatti dal Milan

TUTTI I PRECEDENTI FRA PIOLI E L’INTER IN CAMPIONATO

7 vittorie Pioli

5 pareggi

8 vittorie Inter

29 gol fatti dalle squadre di Pioli

35 gol fatti dall’Inter