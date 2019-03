Verso il derby, Leggo titola: "Facce da bomber: dal confronto Icardi-Higuain a Piatek-Lautaro Martinez"

In vista del derby di Milano di domenica, Leggo titola così questa mattina: " "Facce da bomber: dal confronto Icardi-Higuain a Piatek-Lautaro Martinez". Rispetto al match di andata, sono cambiate tante cose, compresi i due attaccanti titolari, visto che ora al Milan c'è Piate e non più Higuain, mentre all'Inter c'è Lautaro Martinez e non Icardi.