Verso il derby, Maignan contro Handanovic: meglio il milanista

Alle 18 è in programma il derby della Madonnina, che può riaprire il campionato oppure chiuderlo quasi del tutto. Inter e Milan si giocano una fetta importante della stagione, perché i nerazzurri potrebbero andare definitivamente in fuga, aprendo una mini-crisi per i rossoneri, tallonati dal Napoli e con l'Atalanta a meno sei ma con una partita in meno

Portieri a confronto

Sono situazioni diverse quelle di Samir Handanovic e Mike Maignan. Anzi, potrebbero essere considerate agli antipodi, visto che il portiere sloveno è in scadenza contrattuale, mentre il milanista è appena arrivato, divenendo quasi subito un idolo per i tifosi perché non ha fatto rimpiangere troppo l'addio molto sofferto di Gianluigi Donnarumma, passato da idolo a traditore per non avere rinnovato il contratto con il club che lo ha cresciuto. Invece Handanovic sta lottando per un rinnovo che al momento non sembra poi così vicino. Questione di numeri, come sempre in questi casi. Samirguadagna 3,5 milioni di euro all'anno, con l'Inter che vorrebbe dimezzarlo anche con il contestuale arrivo di Andre Onana, preso a parametro zero dall'Ajax per la prossima estate.

Il migliore per rendimento

In questa stagione è senz'altro il rossonero, con un paio di parate straordinarie nei momenti topici (in particolare contro la Juventus) e che possono valere un voto altissimo. Invece Handanovic è stato criticato soprattutto all'inizio - fortunato contro l'Atalanta che il pallone sia uscito - ma nel riassunto globale della sua carriera è valso tutti i soldi spesi (12 milioni) qualche anno fa dall'Inter. È ancora capace di grandi parate, ma un calo di rendimento è stato inevitaible anche in virtù dei prossimi 38 anni.

Chi scegliere: Maignan