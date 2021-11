Verso il derby, Matri: "Vedo l'Inter favorita per potenziale di rosa"

Intervenuto a DAZN, Alessandro Matri, ex attaccante del Milan, ha parlato così in vista del Derby: "Vedo favorito l'Inter per potenziale di rosa. Il Milan sta facendo un grandissimo campionato, Pioli è diventato un allenatore a 360 gradi, completo, ha valorizzato i giocatori che lo scorso anno erano stati messi in discussione. Il Milan ha vinto le ultime partite magari giocano meno di altre volte, quindi se devo guardare un 55-45 per l'Inter".