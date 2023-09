Verso il derby, Pioli: "Ho visto grande attenzione e serenità, soprattutto tra i nuovi"

Stefano Pioli ha rilasciato oggi in conferenza stampa queste dichiarazioni sull'atmosfera che si respira a Milanello in vista del derby di domani: "Ho visto grande attenzione e serenità, soprattutto tra i nuovi. Non so se è perchè non sanno cosa ci aspetta domani, ma vedo una squadra serena e sorridente e credo che sia il modo giusto per affrontare queste gare. Poi arrivati a San Siro capiranno cos'è il derby. Stiamo parlando comunque di gente che ha già vissuto partite del genere in carriera".