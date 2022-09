Verso il derby, più di 150 paesi collegati per la sfida tra Milan e Inter

MilanNews.it

Secondo quanto riporta il sito ufficiale dell'AC Milan, in occasione del derby contro l'Inter di sabato 3 settembre saranno collegati con San Siro più di 150 paesi da tutto il mondo. La gara sarà inquadrata da oltre 20 telecamere, oltre che un drone e la spider cam per far vivere le emozioni della sfida dall'alto, o per seguire l'attesissimo arrivo del pullman. Anche la tribuna stampa sarà piena, con oltre 150 giornalisti accreditati e 29 fotografi di diverse nazionalità.