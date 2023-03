Verso il Napoli, Florenzi: "Già sconfitti? Lo dicevano anche l'anno scorso, poi in molti si sono rimangiate le critiche"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

In vista del match di domenica in casa del Napoli, Alessandro Florenzi ha dichiarato a SportMediaset: "Non è la prima partita di tre gare contro il Napoli. Dobbiamo pensare a una gara alla volta. Sul fatto di essere svantaggiati e già sconfitti è una cosa che dicevano anche l’anno scorso e poi in molti si sono rimangiate le critiche e sono saliti sul carro. Quello che dicono fuori non ci tocca molto.