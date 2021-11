Verso il Sassuolo: Tomori recuperato, domani sarà titolare

Semaforo verde per Fikayo Tomori. Il difensore inglese ha smaltito la botta all’anca rimediata alla viglia di Fiorentina-Milan e sarà quindi a disposizione di Stefano Pioli per la gara di campionato contro il Sassuolo, in programma domani pomeriggio a San Siro. Tomori partirà dal primo minuto, ma bisognerà capire se accanto a Simon Kjaer o ad Alessio Romagnoli, entrambi reduci da un’ottima prestazione contro l’Atletico Madrid.