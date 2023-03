Verso il Tottenham, oggi il provino decisivo per Diaz: c'è ottimismo

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Brahim Diaz ha saltato la trasferta di Firenze a causa di un problema al ginocchio che lo ha fatto diventare in dubbio automaticamente anche per la gara contro il Tottenham, da lui decisa all'andata. Come riporta oggi il Corriere della Sera, nell'allenamento di oggi a Milanello ci sarà il provino decisivo per capire se lo spagnolo domani potrà partire con i compagni alla volta di Londra. In generale sembra esserci ottimismo.