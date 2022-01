Verso Inter-Milan, i derby di febbraio: bilancio in equilibrio

Due vittorie Milan, un pareggio e tre vittorie Inter. Questo il bilancio dei Derby milanesi giocati a febbraio nel nuovo millennio, dal 2000 in poi. Erano partiti bene i rossoneri, da quel 21 febbraio 2004, che nella galleria dei ricordi milanisti, è passato alla storia come il Derby di Pantani e dello scaldabagno.

Marco Pantani, per la sua tragica scomparsa avvenuta una settimana prima della sfida milanese, e scaldabagno, perché così Carlo Ancelotti definì il tiro di Seedorf che fissò sul 3-2 il risultato a favore dei rossoneri. Un anno dopo, ecco invece il derby della mandibola. Febbraio 2005 con Sheva assente appunto per un intervento chirurgico alla mandibola e rete della vittoria quasi involontaria di Kaká.

Dopo due anni di fila a febbraio, il Derby della Madonnina è tornato nel secondo mese dell'anno a spot. Nel 2009 vittoria interista di misura, con polemiche rossonere per un tocco di braccio di Adriano. Nel 2013 pareggio con reti di El Shaarawy e Schelotto, con il Milan che era arrivato alla sfida di San Siro nelle vesti di squadra nettamente favorita.

Gli ultimi episodi invece non sono stati particolarmente favorevoli ai colori rossoneri. Visto che il primo tempo del Derby del febbraio 2020 era finito sul 2-0 per il Milan ma che, per cavarcela con una battuta, è poi arrivato un secondo tempo che in casa rossonera si tende a dimenticare, e visto il netto successo interista il 21 febbraio di un anno fa.