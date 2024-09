Verso Inter-Milan: Maignan recupero, due ballottaggi per Fonseca

Che sia l'ultima o la prima di un nuovo corso, poco interessa, il Milan contro l'Inter deve giocare al massimo delle sue forze. Per questo motivo Paulo Fonseca in questi ultimi giorni di avvicinamento al derby valuterà e sceglierà chi schierare dal primo minuto in campo nella stracittadina.

Nota positiva è il totale rientro in gruppo di Mike Maignan, che ha recuperato dal forte trauma contusivo alla coscia destra e sarà dunque regolarmente in campo domenica contro l'Inter. Come ogni domenica, però, Fonseca è assordo da due dubbi, che con molta probabilità verranno sciolti solo a poche ore dal fischio d'inizio, se non addirittura già nella rifinitura.

I due ballottaggi, oramai classici, sono quelli per la fascia destra, con Calabria-Emerson Royal che si giocano una maglia da titolare, e per la difesa centrale, con Gabbia che scalpita per prendere il posto di uno fra Tomori e Pavlovic nella coppia titolare. A riportarlo è questa mattina Il Corriere dello Sport.