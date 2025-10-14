Verso Italia-Israele, ecco i convocati di Gattuso per il match: c'è anche Gabbia

Verso Italia-Israele, ecco i convocati di Gattuso per il match: c'è anche Gabbia
Oggi alle 09:39
di Enrico Ferrazzi

Rino Gattuso ha diramato la lista dei convocati per la gara di questa sera a Udine contro Israele: nell'elenco è presente anche l'unico giocatore del Milan chiamato dal ct dell'Italia, vale a dire Matteo Gabbia. Restano fuori il portiere Carnesecchi e il centrocampista Nicolussi Caviglia. Ecco lista completa riportata da tuttomercatoweb.com: 

Portieri - Donnarumma, Meret, Vicario.
Difensori - Gabbia, Dimarco, Spinazzola, Udogie, Calafiori, Cambiaso, Coppola, Di Lorenzo, Mancini.
Centrocampisti - Locatelli, Orsolini, Tonali, Cristante, Frattesi, Barella, Cambiaghi.
Attaccanti - Retegui, Raspadori, Piccoli, Esposito.

Questa invece la probabile formazione azzurra: (3-5-2) Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Calafiori; Cambiaso, Barella, Cristante, Tonali, Dimarco; Raspadori, Retegui.
 