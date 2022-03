Verso Italia-Macedonia: Florenzi titolare a destra, Tonali partirà dalla panchina

MilanNews.it

In vista del match di domani dell'Italia contro la Macedonia, valido per gli spareggi per il Mondiale in Qatar, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport riporta la probabile formazione azzurra: come terzino destro, dovrebbe esserci Alessandro Florenzi, mentre l'altro convocato rossonero, Sandro Tonali, partirà inizialmente dalla panchina.

Questa la probabile formazione dell'Italia: Donnarumma; Florenzi, Acerbi, Bastoni, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Berardi, Immobile, Insigne.