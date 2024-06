Verso Italia-Spagna di domani: i precedenti sono favorevoli agli azzurri

(ANSA) - ROMA, 19 GIU - Spagna-Italia, una classica che si ripropone all'Europeo e domani metterà in palio il primato del girone. I precedenti nelle fasi finali del torneo continentale parlano di due vittorie azzurre, quattro pareggi e una sola sconfitta, ma stavolta si riparte da zero e, secondo gli esperti di Sisal, Yamal e compagni sono favoriti a 2,15 contro il 3,60 azzurro mentre si scende leggermente a 3,20 per il pareggio. La sfida avrà valenza doppia poiché in palio ci sarà il primato del girone: iberici primi a 1,36, Donnarumma e compagni a 3,00. Quando le due formazioni si incrociano ne vengono fuori sempre partite tiratissime, normale che l'Under, a 1,67, si faccia preferire all'Over, a 2,10. L'1-0 per l'Italia alla Veltins-Arena è offerto a 9.75, mentre pagherebbe sette volte la posta quello in favore degli iberici.

Morata, già a segno con la Croazia è dato in gol a 2,75. Insieme a lui, Lamine Yamal: un gol o un assist del blaugrana è offerto a 2,30. In casa Italia, Chiesa primo marcatore è in quota a 9,50, mentre un gol di Scamacca si gioca a 4,00. (ANSA).